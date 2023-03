Der nationale Wetterdienst (OMSZ) teilte auf seiner Website mit, dass am Montag landesweit und in Budapest alle Tagesrekorde für Winde in Sturmstärke gebrochen wurden – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Wetterstation auf dem Kab-Hügel in Westungarn meldete Windgeschwindigkeiten von 118,8 km/h, während für den János-Hügel im Westen Budapests 115,2 km/h gemeldet wurden, teilte der OMSZ mit. Der bisher stärkste Wind an diesem Tag war 101,9 km/h, gemessen 1981 in Budapest.