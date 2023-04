Handelsbilanzdefizit vergrößert sich im Januar

Ungarn hatte im Januar ein Handelsbilanzdefizit von 413 Millionen Euro, wie eine zweite Lesung der vom Statistischen Zentralamt (KSH) am Freitag veröffentlichten Daten zeigt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Defizit vergrößerte sich gegenüber 168 Millionen Euro im Dezember, lag aber immer noch deutlich unter dem Defizit von 1,395 Milliarden Euro im November. In der ersten Lesung, die am 10. März veröffentlicht wurde, hatte das KSH das Defizit für Januar auf 165 Millionen Euro geschätzt. Die Exporte stiegen im Jahresvergleich um 16,6 % auf 12,214 Milliarden Euro, während die Importe um 17,8 % auf 12,627 Milliarden Euro zunahmen. Auf den Handel mit anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union entfielen in diesem Monat 78 % der ungarischen Ausfuhren und 67 % der Einfuhren. Ungarns Handelsbedingungen verbesserten sich im Berichtszeitraum um 1 %, obwohl der Forint gegenüber dem Euro um 10 % und gegenüber dem Dollar um 16 % nachgab.