Öffentliche Investitionen in Siófok

Der Haushalt der Stadt Siófok wurde von der Stadtverordnetenversammlung einstimmig angenommen – berichtet das Nachrichtenportal hirbalaton.hu.

Bürgermeister Róbert Lengyel zufolge ist das diesjährige Budget von 11,6 Milliarden Forint in der anhaltend schweren Wirtschaftslage optimal. Lajos Völgyi betonte als Vorsitzender des Finanzausschusses, dass die Stadt ihren Haushalt weiterhin ohne Kredit und mit einer angemessenen Rücklage von 315 Millionen Forint ausgleichen kann. Es werden 4,1 Milliarden Forint Kommunalsteuern erwartet, davon 2,1 Milliarden Forint Gewerbesteuern, 1,5 Milliarden Forint Gebäudesteuern und 500 Millionen Forint Kurtaxe. Die wichtigsten Investitionen sind die Rekultivierung des Geländes der einstigen Schwimmhalle, Verbesserungen bei den öffentlichen Versorgungseinrichtungen, die dritte Bauphase im Park Rózsakert, die Entwicklung des Strandes in der Orgona utca, Ausbesserung von Straßen, Investitionen in Kindergärten und Sanierungen am Wasserturm.