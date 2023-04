Über 1.000 ausländische Menschenschmuggler in Ungarn inhaftiert

Mehr als 1.000 ausländische Menschenschmuggler verbüßen in Ungarn rechtskräftige Haftstrafen, sagte ein Beamter des Nationalen Justizamtes (OBH) am Donnerstag und fügte hinzu, dass dies zwanzigmal so viele Personen seien wie noch vor einigen Jahren – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Während vor zwei bis drei Jahren nicht mehr als 40 bis 50 Ausländer wegen Menschenschmuggels in ungarischen Gefängnissen saßen, sind es jetzt mehr als 1.000, sagte Zoltán János Péter, Leiter der Abteilung für IT und elektronische Verwaltung des OBH, auf einer Pressekonferenz auf eine Frage hin. Die Zahl der Menschenschmuggelfälle sei vor allem bei den Gerichten in Grenznähe angestiegen. Dies sei wahrscheinlich auch der Grund dafür, dass die Zahl der neuen Fälle wieder ansteige, nachdem sie mehrere Jahre lang stetig zurückgegangen sei.