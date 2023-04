Ungarn und Russland schließen neue Energieabkommen

Ungarn hat neue Vereinbarungen mit Russland getroffen, die die ununterbrochene Versorgung des Landes mit Erdgas und Erdöl in der kommenden Zeit garantieren werden, sagte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó am Dienstag in Moskau – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Europa sei zwar „stolz darauf, den Winter überstanden zu haben“, aber ein aktueller Bericht der Internationalen Energieagentur zeige, dass die Energieversorgungssicherheit in der nächsten Heizperiode kritisch sein werde, sagte Szijjártó nach einem Treffen mit Alexander Novak, dem für Energiefragen zuständigen stellvertretenden russischen Ministerpräsidenten, und Alexey Likhachev, dem Vorstandsvorsitzenden von Rosatom, laut einer Erklärung des Ministeriums. Szijjártó sagte, die ununterbrochene Lieferung von russischem Gas nach Ungarn sei von entscheidender Bedeutung, und begrüßte die Verlängerung der Option für Ungarn, die Gasimporte bei Bedarf über das in den langfristigen Gasbezugsverträgen des Landes festgelegte Volumen hinaus zu erhöhen. Eine zweite Vereinbarung verlängert Ungarns Option, die Zahlungen für sein Gas oberhalb einer Preisschwelle von 150 Euro unabhängig von den aktuellen Preisen aufzuschieben, sagte er. Szijjártó sagte, dass etwa 80 % der ungarischen Ölversorgung im Jahr 2022 über die Druschba-Pipeline geliefert worden seien, und fügte hinzu, dass Ungarn und Russland vereinbart hätten, dass der russische Lieferant das Öl weiterhin über die ukrainisch-ungarische Grenze an das ungarische Öl- und Gasunternehmen MOL liefern werde.