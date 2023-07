Szijjártó: Alle Voraussetzungen für eine ununterbrochene Öl- und Gasversorgung Ungarns sind gegeben

Alle Voraussetzungen für eine ununterbrochene Versorgung Ungarns mit Erdöl und Erdgas seien gegeben, sagte Außenminister Péter Szijjártó nach einem Telefongespräch mit dem für Energiefragen zuständigen stellvertretenden russischen Ministerpräsidenten Alexander Novak am Donnerstag und fügte hinzu, Ungarn könne seine Vorbereitungen für den Winter entspannt angehen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Europa befinde sich seit anderthalb Jahren in einer schweren Energiekrise, da die Sanktionen gegen Russland die Preise in die Höhe getrieben und die regulären Versorgungswege unterbrochen hätten, so Szijjártó in einem Posting auf Facebook. Die ungarische Energieversorgung sei jedoch stabil geblieben, „weil wir Energiesicherheit immer als eine reale physische Angelegenheit betrachtet haben“, fügte er hinzu. Szijjártó sagte, er und Novak hätten die Situation der Energielieferungen erörtert und seien zu dem Schluss gekommen, dass alle Bedingungen für die weitere ununterbrochene Lieferung von Erdöl und Erdgas nach Ungarn gegeben seien. „Alexander Novak hat mir versichert, dass sich die russischen Lieferanten an die zuvor geschlossenen langfristigen Lieferverträge halten werden“, so der Minister. Unterdessen begrüßte er, dass die aserbaidschanische SOCAR begonnen hat, die ersten 50 Millionen Kubikmeter Erdgas nach Ungarn zu liefern.