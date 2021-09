Make-up-Hacks für schöne Lippen

Dicke und volle Lippen sind sehr sinnlich, attraktiv und vorzeigbar. Doch obwohl wir es gerne hätten, haben nicht alle von uns das Glück, so sexy und voluminöse Lippen zu haben wie Angelina Jolie, Beyonce oder Scarlett Johnson. Aber wie immer gibt es Möglichkeiten, das zu ändern.

Nur weil du nicht mit so schönen Lippen wie die meisten deiner Lieblingsstars geboren wurdest, heißt das nicht, dass du sie nicht bekommen kannst. Mit Beauty plaza 5 minutes und einfachen Make-up-Hacks wie dem, den wir dir gleich zeigen werden, ist es möglich.

Halten Sie Ihre Lippen mit Feuchtigkeit versorgt

Lippen sehen nicht schön aus, wenn sie nicht gut mit Feuchtigkeit versorgt sind. Tragen Sie vor dem Auftragen des Make-ups einen feuchtigkeitsspendenden Lippenbalsam auf und massieren Sie Ihre Lippen sanft. Wenn Sie feststellen, dass die Haut auf Ihren Lippen zu trocken und rissig ist, sollten Sie einmal pro Woche ein komplettes Peeling der Lippenpartie durchführen.

Es gibt verschiedene selbstgemachte Lippenpeelings, und unser Favorit ist eine Mischung aus Honig, Zitrone und Zucker. Schrubben Sie Ihre Lippen damit einmal pro Woche.

Grundierung auftragen

Tragen Sie nun eine Grundierung auf Ihre Lippen auf, genau wie auf den Rest Ihres Gesichts. Das hilft, den Ton zu vereinheitlichen, Unvollkommenheiten zu kaschieren und vor allem den Lippenstift besser zur Geltung zu bringen und sich von anderen Gesichtspartien abzuheben.

Achten Sie bei der Wahl der Grundierung oder einer anderen Basis darauf, dass sie nicht stark parfümiert ist. Ihr stiftung darf nicht so stark parfümiert sein wie Parfüms von Fragonard.

Profilierung der Lippen

Der erste und wichtigste Schritt, um Ihre Lippen voller erscheinen zu lassen, ist die Profilierung. Um ein natürliches Ergebnis zu erzielen, verwenden Sie einen Liner, dessen Farbton der natürlichen Farbe Ihrer Lippen entspricht, z. B. rosa und helle Töne. Konturieren Sie die Lippen zunächst an den natürlichen Rundungen und setzen Sie dann eine zweite Kontur etwas oberhalb der natürlichen Lippenlinie, um ihnen mehr Volumen zu verleihen. Verblenden Sie die Linie gut mit einem kleinen Pinsel.

Füllen Sie die Lippen auf und färben Sie sie ein

Als Nächstes verwenden Sie einen Stift in der gleichen Farbe wie der Lippenstift, den Sie verwenden werden, und füllen sowohl die Ober- als auch die Unterlippe aus. Dieser Trick ist ideal, um der Farbe, die Sie am Ende des Make-ups erhalten werden, mehr Intensität zu verleihen und das Volumen der Lippen zu vergrößern, so dass sie viel dicker wirken.

Wählen Sie zum Malen Lippenstifte mit cremiger Textur und hellen Farben, denn im Gegensatz zu dunklen Farben lassen sie Ihre Lippen dicker und strahlender aussehen. Rosa-, Natur– und Pfirsichtöne eignen sich hervorragend, um die Schönheit Ihrer Lippen zu unterstreichen und sie zum Strahlen zu bringen.

Glanz auftragen

Als letzten Schliff tragen Sie etwas Gloss auf die Mitte Ihrer Lippen auf, um ihnen mehr Leuchtkraft zu verleihen. So erhalten Sie mehr Volumen und sehr saftige Lippen.

Fazit

Bitte beachten Sie, dass jeder dieser Schritte in der angegebenen Reihenfolge durchgeführt werden sollte. Was das Peeling betrifft, so führt übermäßiges Schrubben zu mehr Rissen, vor allem wenn Zitrone im Spiel ist. Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen, es bei einmal pro Woche zu belassen, egal wie gut Ihre Lippen danach aussehen.