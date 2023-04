Ukrainische Getreidetransporte werden überwacht

Getreidetransporte aus der Ukraine werden an der Grenze kontrolliert und versiegelt, und nur diejenigen, die sich im Transit in andere Länder befinden, dürfen nach Ungarn einreisen, sagte ein Staatssekretär des Landwirtschaftsministeriums am Dienstag am Grenzübergang Záhony im Nordosten Ungarns – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Nach einem Überblick über die Umsetzung des Verbots ukrainischer Getreideimporte, das die Regierung am Samstag verkündet hatte, sagte Márton Nobilis, die Transporte würden während ihrer gesamten Reise durch Ungarn überwacht. „Unser Ziel ist es, die ungarischen Landwirte davor zu schützen, dass ukrainisches Getreide das Land überschwemmt“, sagte er und fügte hinzu, dass das Ministerium über eine Ausweitung des Verbots auf andere Lebensmittel nachdenke.