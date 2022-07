Ungarn unterstützt ukrainische Getreidelieferungen

Ungarn unterstützt den Transport von ukrainischem Getreide, indem es die rechtlichen Verfahren und die Übergabe der Waren an der Grenze beschleunigt, sagte ein Staatssekretär des Innenministeriums am Freitag auf einer Pressekonferenz in Eperjeske, Ostungarn – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Zoll- und Pflanzenschutzverfahren wurden beschleunigt und der bürokratische Aufwand für ukrainische Getreidetransporte, hauptsächlich Weizen, Zuckermais und Sonnenblumenkerne, verringert, so dass die Verfahren in 1-1,5 Stunden abgeschlossen werden können, sagte Bence Rétvári. Beamte und Mitarbeiter der staatlichen Eisenbahngesellschaft MÁV arbeiten rund um die Uhr, um die Nachfrage nach dem Umladen von Gütern in neue Laderäume zu befriedigen, sagte Rétvári.

Die Umschlagskapazität des Hafens Záhony und der umliegenden Güterbahnhöfe sei in letzter Zeit um das Fünfeinhalbfache gestiegen. Ungarn tut alles in seiner Macht Stehende, um sicherzustellen, dass das ukrainische Getreide, das aufgrund des Krieges im Land gestrandet ist, seine Bestimmungsorte in der ganzen Welt erreichen und die sich anbahnende Nahrungsmittelkrise lindern kann, sagte er. Auf diese Weise kann auch die diesjährige Ernte in der Ukraine sicher gelagert werden.