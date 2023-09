V4-Agrarbeamte erörtern gemeinsames Vorgehen bei Getreideeinfuhren aus der Ukraine

Landwirtschaftsbeamte der Länder der Visegrad-Gruppe haben am Dienstag im tschechischen Znojmo weitere gemeinsame Schritte im Zusammenhang mit ukrainischen Getreideimporten erörtert, teilte das Landwirtschaftsministerium in einer Erklärung mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Das Ministerium erklärte, bei dem Treffen sei deutlich geworden, dass der Zustrom von Getreide aus der Ukraine in die Nachbarländer den Verkauf von landwirtschaftlichen Erzeugnissen gestört, die Preise gedrückt und die Lagerkapazitäten erschöpft habe. Da die Europäische Union das Einfuhrverbot für ukrainisches Getreide nicht über den 15. September hinaus verlängert hat, haben Polen, die Slowakei und Ungarn es eigenmächtig verlängert, da sich die Marktlage nicht geändert habe, so das Ministerium. Die V4-Länder fordern die Europäische Kommission auf, Maßnahmen zur Unterstützung der mitteleuropäischen Landwirte zu ergreifen und die Landexportkorridore zu nutzen, um sicherzustellen, dass das Getreide die vorgesehenen Märkte außerhalb Europas erreicht, so das Ministerium weiter. Die Tschechische Republik hat die Einführung eines Pfandsystems für Getreideexporte vorgeschlagen, um zu gewährleisten, dass das Getreide auf den mitteleuropäischen Märkten die Häfen der Bestimmungsländer erreicht. Alle V4-Länder sind sich einig, dass ihre Landwirte nicht der durch die ukrainischen Getreideimporte verursachten Marktkrise ausgesetzt werden sollten, so das Ministerium.

An dem Treffen nahm auch der ukrainische Landwirtschaftsminister Mykola Solskyi teil, der den Vorschlag seines Landes für ein Ausfuhrgenehmigungssystem vorstellte. Die Slowakei, Polen und Ungarn äußerten sich kritisch über die von der Ukraine bei der Welthandelsorganisation eingereichte Klage und erklärten, dies behindere die Klärung der Situation. Ungarn war bei dem Treffen durch den Staatssekretär für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung Zsolt Feldman vertreten.