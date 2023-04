Tipps für mehr Sauberkeit und Ordnung

Vielen Menschen fällt es sichtlich schwer, ihren Haushalt so in Ordnung zu halten, wie sie es gerne hätten. Zum einen fehlt oft die Zeit, zum anderen ist das eine Arbeit, die nicht besonders viel Spaß macht. Ein gut strukturierter Haushalt bringt deshalb enorme Vorteile. Zum Glück gibt es clevere Tricks, um den Aufwand in Grenzen zu halten und sich somit viel Mühe zu sparen.

Kleinigkeiten, die das Leben leichter machen

Schon beim Hausbau ist auf eine möglichst pflegeleichte Innenausstattung zu achten. Die Boden- und Wandbeläge bestehen im Idealfall aus einem einfach zu reinigenden Material. Die Raumaufteilung kennt wenig Ecken und Nischen, sodass sich darin schon von vornherein kein Schmutz verfangen kann. Zu den kleinen Helferlein gehört auch die Tischschutzfolie. Diese gibt es nach Maß, sodass sie exakt zum Tisch passt. Die transparente Folie schützt den Tisch vor Kratzern, Feuchtigkeit und Verunreinigungen. Es spielt hierbei keine Rolle, ob es sich um einen Glas-, Hochglanz- oder Holztisch handelt. Die Folien bestehen aus Molton, PVC oder Vinyl. Die maximale Länge beträgt 20 Meter, sodass wirklich für nahezu jeden Tisch eine passende Lösung zur Verfügung steht. Da das Material transparent ist, kommen die einzigartige Maserung bei Holztischen sowie das attraktive Design bei allen anderen Modellen hervorragend zur Geltung. Eine Beeinflussung des Einrichtungsstils findet nicht statt und der Tischbelag fügt sich dezent in das Ambiente ein.

Ideal für einen Haushalt mit Kindern

Gerade viele Familien entscheiden sich für die praktischen Schutzfolien. Kleine Kinder neigen zum Kleckern. Im Nu wäre der hochwertige Massivholztisch beschädigt. Auch der Umgang mit Messer und Gabel will geübt sein. Bei ihren täglichen Aktivitäten zerkratzen die Jungen und Mädchen häufig das Mobiliar. Leben Tiere im Haushalt, dann ist das Risiko noch einmal höher. Neben den Folien für den Tisch gibt es auch transparente Tischsets und Untersetzer. Diese eignen sich ebenfalls hervorragend für Familien mit Kindern. Sie schützen den Tisch nicht nur beim Essen, sondern auch beim Basteln und Malen, beispielsweise vor Farbstrichen und Klebstoffklecksen. Die Tischfolie findet darüber hinaus häufig im gewerblichen Bereich Verwendung, beispielsweise als Schreibtischschutz im Büro, in der Kantine sowie in den Aufenthaltsräumen. In Konferenzsälen und Hotels trägt die Folie dazu bei, das stilvolle Mobiliar optisch perfekt zur Geltung zu bringen und dieses dennoch effektiv zu schützen. Sie dient somit auch dem Werterhalt. Generell lohnt sich ihr Einsatz überall dort, wo hochwertige Untergründe von einer Verschmutzung oder Beschädigung bedroht sind. Somit lassen sich unter anderem kostbare Antiquitäten auf eine einfache und sehr wirkungsvolle Weise nachrüsten. Ein weiterer Vorteil: Die Entfernung der Folien erfolgt schnell und nahezu spurlos. Ein weiteres beliebtes Einsatzgebiet sind Verkaufsräume. Insbesondere Auslagen und Regalsysteme gehören zu den Stellen, die erfahrungsgemäß sehr schnell verschmutzen. Die Folie deckt Unebenheiten, Ritzen und Löcher effektiv ab und schafft so eine glatte, schmutzabweisende und leicht zu reinigende Fläche. Das spart Zeit und durch den reduzierten Personaleinsatz auch Geld.

Fazit: Wer an Arbeitserleichterungen im Haushalt denkt, dem fällt zumeist sofort das Smart Home mit seinen technischen Raffinessen ein. Dabei gibt es noch viel einfachere Dinge, die den Alltag komfortabler gestalten. So ermöglicht zum Beispiel eine spezielle Tischfolie ein effizienteres und schnelleres Säubern empfindlicher Oberflächen.