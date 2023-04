Siófok erwartet seine Besucher auch im Frühjahr

Die Sommerhauptstadt Ungarns liegt am Südufer des Balatons und ist das ganze Jahr über eine Reise wert. Die Stadt und ihre Einwohner begrüßen den Frühling mit einer Vielzahl an Programmen. Das traditionelle Frühlingsfest lädt noch bis 29. April zu Ausstellungen, Konzerten und Filmvorführungen ein.





Am letzten Maiwochenende findet rund um den Hafen das Rosenfest mit vielfältigen Veranstaltungen, viel Musik, tollen Kinderprogrammen und sogar einem gemeinsamen Rosenpflanzen statt. Das Balaton Dance Ensemble beschließt das Frühlingsfest mit einer fulminanten Show anlässlich seines 60-jährigen Bestehens.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Siófok feiert in diesem Jahr das 55-jährige Stadtjubiläum und erwartet seine Besucher mit einem breiten Angebot an Aktivitäten und gastronomischen Spezialitäten. Die Stadt generierte im letzten Jahr 1,5 Millionen Gästeübernachtungen, ist damit eines der beliebtesten Reiseziele in Ungarn und will diese Zahl noch weiter steigern.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

In der Stadt sind zahlreiche Restaurants, Bistros, Eisdielen und Cafés zu finden, deren Terrassen echte Balaton-Atmosphäre ausstrahlen. Die Konditorei Dinasztia Cukrászda bietet in diesem Jahr erstmals so genannte Kálmán-Pralinen an, eine zum 140. Geburtstag des Operettenkönigs und großen Sohns der Stadt, Emmrich Kálmán, im vergangenen Oktober kreierte Spezialität.

Auch die ikonischen Parks von Siófok und prächtige Blumenrabatten verzaubern die Besucher. Nach einer erlebnisreichen Schifffahrt zieht es viele in den neu gestalteten Rosengarten unweit des Hafens. Das Naturschutzgebiet Töreki erwartet Wanderer und Radler mit wunderbarer Natur, schattigen Waldwegen, schönen Rastplätzen und einem Turm zur Vogelbeobachtung.

Siófok ist hervorragend über die Autobahn M7 sowie mit dem Zug von Budapest, Székesfehérvár oder Nagykanizsa erreichbar. Der erst kürzlich eröffnete Radweg BuBa führt von Budapest am Velencer See vorbei nach Balatonakarattya unweit von Siófok und bietet schon bei der Anreise einzigartige Erlebnisse.