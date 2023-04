Preisobergrenzen bleiben bis zum 30. Juni bestehen

Die Regierung hat beschlossen, die derzeitigen Preisobergrenzen für bestimmte Produkte bis zum 30. Juni beizubehalten, so der Leiter des Büros des Ministerpräsidenten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Solange es Krieg und Sanktionen gibt, wird es Inflation geben“, sagte Gergely Gulyás bei einer regelmäßigen Pressekonferenz. Die Regierung sei entschlossen, die Inflation bis Ende des Jahres auf eine einstellige Zahl zu senken, sagte er und begrüßte eine jüngste Erklärung der Zentralbank, wonach der Währungsrat nächste Woche beschließen könnte, die Obergrenze des Zinskorridors zu senken, als „erstes Zeichen, das auf eine niedrigere Inflation hinweisen könnte“. In Bezug auf den Krieg in der Ukraine sagte Gulyás, dass es im Interesse der gesamten Welt sei, eine Verwicklung der NATO in den Konflikt zu vermeiden, da ein solches Szenario zu einem weltweiten Krieg und einem Atomkrieg führen würde. Hunderttausende sind bisher in dem Krieg gestorben, und immer mehr Waffen gelangen auf beiden Seiten an die Frontlinien, was auf einen langwierigen Krieg in absehbarer Zeit hindeutet, so Gulyás. Er bezeichnete Schritte, die den Konflikt eskalieren und ausweiten, als „unverantwortlich“, da sie das Risiko eines Atomkriegs bergen. Die ungarische Regierung stehe unbeirrbar auf der Seite des Friedens, fügte er hinzu.