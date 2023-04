Gulyás: Konsultationen mit Lehrern laufen

Auf die Frage nach einem in Arbeit befindlichen Gesetzentwurf, der den Status von Lehrern ändern und ihnen verbieten würde, vor dem Ende eines Semesters oder Schuljahres zu kündigen, sagte der Leiter des Büros des Ministerpräsidenten, Gergely Gulyás, dass noch kein Gesetzentwurf ausgearbeitet worden sei und die Regierung die Lehrergewerkschaften zu den möglichen Regelungen noch konsultiere – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Auf den Hinweis, dass etwa 4.000 Lehrkräfte ihre Absicht bekundet hätten, im Falle der Verabschiedung des Gesetzes ihren Beruf aufzugeben, sagte Gulyás, dass in Ungarn weit über 100.000 Lehrkräfte arbeiteten, und fügte hinzu, dass der Verlust von 4.000 Lehrkräften zwar „nicht gut für den Bildungssektor“ wäre, aber nur 3 % aller Lehrkräfte ausmache. Gulyás sagte, es sei unmöglich, eine sinnvolle Debatte über ein Gesetz zu führen, solange die Konsultationen dazu noch nicht abgeschlossen seien. Die Regierung beabsichtige, die Gespräche mit den Gewerkschaften fortzusetzen, bis ein Punkt erreicht sei, an dem in allen Fragen eine Einigung erzielt werden könne, sagte Gulyás. Er fügte hinzu, dass er nicht garantieren könne, dass man sich in allen Fragen einigen werde. Deshalb gebe es auch keinen Termin, wann der Gesetzentwurf dem Parlament vorgelegt werde.