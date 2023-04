100 kg schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Debrecen gefunden

Eine 100 kg schwere Fliegerbombe aus sowjetischer Produktion aus dem Zweiten Weltkrieg wurde bei Bauarbeiten im Zentrum von Debrecen gefunden, sagte ein Kommunikationsoffizier der ungarischen Streitkräfte am Mittwoch – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Bombe hat einen scharfen Zünder, der am Fundort demontiert werden muss, damit das Gerät in ein sicheres Depot gebracht werden kann, so Milán Gajdos gegenüber der Nachrichtenagentur MTI. Um die Kreuzung der Tímár- und der Varga-Straße sei eine Sperrzone mit einem Radius von 100 Metern eingerichtet worden, sagte er und fügte hinzu, dass drei Wohnhäuser geräumt werden mussten.