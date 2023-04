Varga: Ungarn wird beim Kinderschutz keine Kompromisse eingehen

Ungarn werde beim Kinderschutz keine Kompromisse eingehen und wolle das strengste Kinderschutzsystem in Europa haben, erklärte Justizministerin Judit Varga am Dienstag auf Facebook – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Varga sagte, dass die Europäische Kommission zwar die Unvereinbarkeit des ungarischen Kinderschutzgesetzes mit den europäischen Regeln für audiovisuelle Medien und der Dienstleistungsfreiheit als Grund für ihre Kritik an dem Gesetz anführe, die „Angriffe“ der Behörde aber in Wirklichkeit gegen die Werte der ungarischen Verfassung gerichtet seien. Die Ministerin sprach am Montag in Brüssel auf einer vom Mathias-Corvinus-Kollegium, der Stiftung für ein bürgerliches Ungarn und dem Deutsch-Ungarischen Institut für Europäische Zusammenarbeit organisierten Konferenz über das Kinderschutzgesetz und die Rechtsstaatlichkeit. Sie sagte, die Europäische Kommission greife ein Gesetz an, das das Recht der Kinder auf ihre sexuelle Identität bei der Geburt schützt und festlegt, dass die Mutter eine Frau und der Vater ein Mann ist.

Varga sagte, es sei bedauerlich, dass sich führende europäische Politiker eine Meinung über das Kinderschutzgesetz gebildet hätten, bevor sie in einen sinnvollen Dialog mit den ungarischen Behörden eingetreten seien. Sie sagte, dass es den Kräften, die die „Woke-Ideologie“ vertraten, gelungen sei, 15 EU-Mitgliedsstaaten davon zu überzeugen, sich einer laufenden Klage gegen Ungarn wegen des Kinderschutzgesetzes anzuschließen. Auch wenn sich diese 15 Länder der Klage angeschlossen haben, kommt es in einem Fall wie diesem auf die korrekte Auslegung des EU-Rechts an, etwa auf die Trennung von nationalen und EU-Kompetenzen, so Varga.

Ungarn verfüge über solide rechtliche Argumente, die sich auf die EU-Grundrechtecharta und den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union stützten, und das Kinderschutzgesetz habe auch die Unterstützung von 3,7 Millionen Ungarn in einem Referendum im vergangenen April erhalten, sagte die Ministerin. Auf dieser Grundlage werde die Regierung dem Parlament im Herbst weitere Vorschläge unterbreiten, um die ungarischen Vorschriften zu den strengsten in Europa zu machen, sagte sie.