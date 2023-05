Der Wasserstand des Balatons ist seit zwölf Tagen konstant, die Wassertemperatur liegt bei 14 Grad

Der durchschnittliche Wasserstand des Balatons liegt laut vizugy.hu seit zwölf Tagen bei 111 Zentimetern. Die für die nächsten Tage erwarteten Regenfälle werden den Wasserstand zwar ansteigen lassen, aber es gibt trotzdem keinen Grund zur Klage – berichtet das Nachrichtenportal hirbalaton.hu.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Anfang Mai letzten Jahres lag der Wasserstand im See 5 bis 6 Zentimeter tiefer, und vor ein paar Jahren lag der Höchststand bei 110 Zentimetern. Heute liegt er bei 120 Zentimetern, so dass selbst bei einem sehr trockenen Sommer noch genügend Wasser bis zum Ende der Hauptreisezeit und den Regenfällen im Herbst vorhanden sein sollte. Die Wassertemperatur in Siófok lag heute Morgen bei 14 Grad Celsius. In der Ferienregion werden die Tageshöchsttemperaturen laut met.hu im Westen bei 19-20 Grad und im Osten bei 21-22 Grad liegen, wobei es am Nachmittag regnen soll.