Tour de Hongrie 2023 startet am 10. Mai mit Staraufgebot

Die besten Sprinter der Welt werden zwischen dem 10. und 14. Mai bei der Tour de Hongrie an den Start gehen, teilte der Cheforganisator der Veranstaltung am Mittwoch in Kaposvár mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Károly Eisenkrammer sagte auf einer Pressekonferenz, dass der Italiener Elia Viviani, der 2018 den Giro d’Italia gewann, zu den Topfahrern gehören wird. Er führte die Starpower der Veranstaltung auf die Zusammenarbeit der ungarischen Städte und öffentlichen Straßenbetreiber, der Polizei und der Sponsoren zurück, dank derer die 44. ungarische Rundfahrt zur ProSeries des Weltverbandes UCI gehört.

Die Teampräsentation des 879 km langen Rennens, an dem 22 Mannschaften teilnehmen, wird am 9. Mai in Keszthely beginnen.