Großer Andrang beim Start der Balaton-Mountainbike-Tour im Frühjahr

680 Fahrer nahmen an der Frühjahrs-Balaton-Mountainbike-Tour teil, die parallel zur Tour de Hongrie stattfand. Die 62 Kilometer lange Etappe verlief größtenteils auf den Strecken von BalatonBike365 – berichtet das Reiseportal turizmus.com.

Wer in der vergangenen Woche dachte, dass alle Radsportbegeisterten entlang der Strecke der Tour de Hongrie auf das mit Weltstars besetzte Feld warten würden, konnte sich angesichts der riesigen Menschenmassen, die im ganzen Land auftauchten, nicht irren. Nun, vielleicht schon, denn die Frühjahrsetappe der Vierjahreszeiten-Tour, die Balaton-Montainbike-Tour, die parallel zum Rennen stattfand, startete mit 680 Teilnehmern und übertraf damit alle Erwartungen. Und das, obwohl bereits die Wintertour so viele Teilnehmer angezogen hatte, dass die Fähre die Anmeldungen aus Kapazitätsgründen schließen musste.

Die 62 Kilometer lange Bergetappe des Wochenendes, die einige Herausforderungen enthielt, verlief zu 90 Prozent auf den Strecken von BalatonBike365. Um den Sport zu unterstützen, hatten die Teilnehmer an den Verpflegungsstationen die Möglichkeit, lokale Produkte zu probieren, z. B. Mamka-Sirup in Barnag, Mangalica-Fettbrot von der Pint-Taverne in Balatonheny, handwerklich hergestelltes Sauerteigbrot aus Dörgicse, lokal hergestellte Pogatschen in Vászoly und ein Produkt der Pizzeria Rózsa aus Balatonfüred am Ziel. Die Tombola wurde von Geschenkweinen der Weinkellereien Vass, Balogh und Zelna unterstützt, denen die Veranstalter für die gespendeten Pakete danken.

Die Teilnehmer an Radsportveranstaltungen werden in der Regel von Betreuern begleitet, die, wenn sie nicht an der Fahrt oder dem Rennen selbst teilnehmen, vor Ort etwas essen und trinken. Ganz zu schweigen davon, dass viele Teilnehmer von weiter her kommen und bis zu zwei oder drei Tage in der Region verbringen. Die Reihe wird mit der Sommerveranstaltung fortgesetzt, für die die Anmeldung in Kürze geöffnet wird.