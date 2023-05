Ungarns Vorbereitungen auf die EU-Ratspräsidentschaft 2024 laufen nach Plan

Die Vorbereitungen für die ungarische EU-Ratspräsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte 2024 verlaufen nach Plan, erklärte Justizministerin Judit Varga am Montag vor dem Europaausschuss des Parlaments. Als Prioritäten der Ratspräsidentschaft nannte Varga die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der EU, die Bewältigung der demografischen Herausforderungen, Fortschritte bei der Erweiterung, den Kampf gegen illegale Migration, die Stärkung des Grenzschutzes auf EU-Ebene, die Kohäsionspolitik und den nächsten Siebenjahreshaushalt der Union – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Es sei von strategischer Bedeutung, die Wettbewerbsfähigkeit der EU und ihrer Mitgliedstaaten zu stärken und sie in die Politik einzubeziehen, so die Ministerin. Die demografische Krise der EU hat schwerwiegende Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit, weshalb es umso wichtiger ist, die Familienpolitik auf EU-Ebene zu unterstützen und dabei die Kompetenzen der Mitgliedstaaten zu respektieren, fügte sie hinzu. In Bezug auf die EU-Erweiterung in den westlichen Balkanstaaten sagte Varga, dass der Beitritt Serbiens zur Union entscheidend sei, um den Prozess zu beschleunigen. Zum Thema illegale Migration forderte sie eine Überprüfung der Verbindungen zwischen den Asyl- und Sicherheitsaspekten der Migration. Varga betonte auch die Bedeutung der Stärkung der industriellen und technologischen Basis des Verteidigungssektors sowie die Bedeutung der EU-Zusammenarbeit bei der Beschaffung von Verteidigungsgütern. In Bezug auf die Kohäsionspolitik sagte sie, dass während des ungarischen Ratsvorsitzes eine Halbzeitüberprüfung der Kohäsionsprogramme erforderlich sei. Die Leitung der Arbeit des Europäischen Rates während der Vorbereitungen für die Gespräche über den nächsten Siebenjahreshaushalt der EU wird ebenfalls eine der Hauptaufgaben Ungarns sein, sagte die Ministerin. Varga wies auch darauf hin, dass die Amtszeit der derzeitigen Europäischen Kommission im Oktober 2024 enden wird, gefolgt von der des Präsidenten des Europäischen Rates im November.

András Fekete-Győr von der Oppositionspartei Momentum fragte die Ministerin, wie die Regierung die „Vertrauenskrise“ zwischen der EU und ihr selbst zu lösen gedenke, um Ungarns EU-Mittel freizugeben. Die Fidesz-Abgeordnete Enikő Győri sagte, die ungarische EU-Ratspräsidentschaft 2024 werde sich deutlich von der im Jahr 2011 unterscheiden. Das Europäische Parlament sei eine „lose Kanone“, und die ungarische Opposition tue im EP alles, was in ihrer Macht stehe, um sicherzustellen, dass Ungarn die ihm zustehenden Gelder nicht erhalte. „Die Opposition sollte sich entscheiden, ob sie überhaupt will, dass die ungarische EU-Präsidentschaft erfolgreich ist“, sagte Győri. In ihrer Antwort sagte Varga, die Opposition untergrabe ihr eigenes Land im EP, obwohl sie in dessen Interesse arbeiten sollte. Sie sagte, dass etwa 800-900 Fachleute daran arbeiten werden, dass der Ratsvorsitz ein Erfolg wird. Der Staatssekretär des Justizministeriums, János Bóka, sagte, der Hauptgrund für die Vertrauenskrise zwischen der ungarischen Regierung und den EU-Institutionen sei, dass die Regierung „sagt, was sie denkt, während die EU-Institutionen heuchlerisch sind“.