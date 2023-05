Szijjártó: Ausweisung von Menschenschmugglern richtet sich nicht gegen ein Land

Ungarns Ausweisung von inhaftierten Schleusern richte sich „nicht gegen eines seiner Nachbarländer“, sagte Außenminister Péter Szijjártó am Montag in Brüssel – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Verschärfung der Grenzkontrollen durch Österreich sei „keine Neuigkeit“, sagte Szijjártó und fügte hinzu, dass „Österreich die Einreise schon seit Monaten oder Jahren zunehmend erschwert“ habe. Am Rande eines Treffens des EU-Rates für Auswärtige Angelegenheiten sagte Szijjártó, er habe mit Alexander Schallenberg, seinem österreichischen Amtskollegen, gesprochen, der angedeutet habe, dass Ungarns Ausweisung von Schleusern für sein Land problematisch sei. Szijjártó sagte, die ungarische Regierung habe eine „souveräne ungarische Entscheidung getroffen, die sich nicht gegen ein bestimmtes Nachbarland richtet. Menschenschmuggler sollten besser gar nicht erst in Erwägung ziehen, nach Ungarn zu kommen“, sagte Szijjártó und versprach ein weiterhin strenges Vorgehen gegen Grenzverletzer und „Menschenschmuggler, die sie ermutigen, ihnen helfen oder sie transportieren“.

In Bezug auf Österreich sagte er, dass es für Ungarn und andere Staatsangehörige immer schwieriger werde, nach Österreich einzureisen, während „Österreicher ungehindert und ohne Wartezeit [an der Grenze] nach Ungarn einreisen können, müssen Ungarn warten, manchmal lange warten, bevor sie nach Österreich einreisen können; ihre Drohung, Grenzkontrollen einzuführen, ist keine Neuigkeit“.

Szijjártó wurde zu dem Vorschlag befragt, das Erfordernis der Einstimmigkeit in der europäischen Außenpolitik durch eine Mehrheitsentscheidung zu ersetzen, und er sagte: „Die Abschaffung der Einstimmigkeit würde natürlich dazu führen, dass die großen Länder die Entscheidungen treffen, während die Position der kleinen Länder nicht zählt … dies würde Entscheidungen gegen die nationalen Interessen Ungarns ermöglichen“. Er fügte hinzu, dass die EU „nur stark sein kann, wenn ihre Mitgliedstaaten stark sind“, und wandte sich gegen Bestrebungen, einen europäischen Superstaat zu errichten, indem die Position der Mitglieder geschwächt wird. Er betonte, es sei „kein Zufall“, dass das Kriterium der Einstimmigkeit in die EU-Verträge aufgenommen worden sei. „Wenn man versucht, dies zu ändern, stellt man das Ideal der Europäischen Union in Frage und zweifelt am Willen der Gründer“, sagte er.

In Bezug auf Presseberichte, wonach der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelensky auf einen möglichen Sabotageakt gegen die Druschba-Ölpipeline angespielt haben soll, sagte Szijjártó, in Brüssel „versuchen sie so zu tun, als wüssten sie es nicht, wie sie es sonst tun“, und wies darauf hin, dass die durchgesickerten US-Dokumente in der „liberalen, fantastisch objektiven und freien europäischen Presse“ nicht auf die Titelseite gelangt seien.