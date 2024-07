Bóka: Ungarns EU-Ratspräsidentschaft hat einen fliegenden Start hingelegt

Die ungarische EU-Ratspräsidentschaft habe einen „fliegenden Start“ hingelegt, sagte der Minister für EU-Angelegenheiten am Donnerstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Er wies darauf hin, dass Ungarn in diesem Monat bereits mehrere Veranstaltungen organisiert habe, die das Interesse des gesamten Blocks auf sich gezogen hätten. In der ersten Woche des ungarischen Ratsvorsitzes fand ein Treffen der für Wettbewerbsfähigkeit zuständigen EU-Minister statt, um die Möglichkeit eines neuen Paktes für Wettbewerbsfähigkeit zu erörtern, so János Bóka gegenüber dem kommerziellen Fernsehsender TV2. Bei dem Treffen sei es auch um die Rolle der künstlichen Intelligenz und die Unterstützung von Elektrofahrzeugen gegangen, fügte er hinzu. „In diesen ersten Tagen ist alles nach Plan verlaufen, und wir freuen uns auf eine sehr interessante und arbeitsreiche Präsidentschaft“, sagte Bóka. Er wies darauf hin, dass die Wettbewerbsfähigkeit der Hauptschwerpunkt der ungarischen Ratspräsidentschaft sei und fügte hinzu, dass die Stärkung der Sicherheits- und Verteidigungspolitik, der Kampf gegen illegale Migration, die EU-Erweiterung sowie die Agrar- und Kohäsionspolitik ebenfalls im Mittelpunkt stehen werden.

Das zentrale Ereignis der Ratspräsidentschaft wird der informelle Gipfel des Europäischen Rates am 8. November in Budapest sein, auf dem die Staats- und Regierungschefs der EU einen Pakt zur Wettbewerbsfähigkeit verabschieden werden, in dem die Bereiche hervorgehoben werden, in denen die Union in den nächsten fünf Jahren „Anstrengungen“ unternehmen muss, sagte er. Dazu gehören laut Bóka der Abbau interner Barrieren, die Stärkung der Infrastruktur und der Energiebeziehungen, die Vollendung der Finanz- und Kapitalmarktunion und die Linderung des Arbeitskräftemangels. Bóka sagte, dass die ungarische Regierung die letzten fünf Jahre als „erfolglos“ in Bezug auf das Funktionieren des Blocks betrachte und fügte hinzu, dass das Ergebnis der Wahlen zum Europäischen Parlament im letzten Monat zeige, dass die Mehrheit der Europäer Veränderungen wünsche. „Der ungarische Ratsvorsitz hat auch eine politische Verantwortung … die Hoffnung auf diesen Wandel am Leben zu erhalten und die Stimme des Wandels in den Institutionen zu vertreten“, sagte Bóka.