Varga: Ungarischer Ratsvorsitz will Wettbewerbsfähigkeit der EU verbessern

Die ungarische EU-Ratspräsidentschaft zielt darauf ab, die Wettbewerbsfähigkeit der Gemeinschaft zu verbessern, so der Finanzminister vor einem Treffen mit seinen EU-Kollegen in Brüssel – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mihály Varga sagte, die EU hinke im globalen Wettbewerb „sowohl in Bezug auf die Kapitalmärkte als auch auf ihre Effizienz“ zunehmend hinterher. Varga wies auf „geopolitische Unsicherheiten“ im Umfeld der europäischen Wirtschaft hin, die durch fragmentierte Versorgungsketten, hohe Rohstoffpreise und ein ungünstiges internationales Umfeld verschärft würden. Er rief zu Forschungs- und Infrastrukturentwicklungen und zur Unterstützung des grünen und digitalen Wandels auf. Eine höhere Wettbewerbsfähigkeit würde auch zu einem höheren Lebensstandard und einer größeren Widerstandsfähigkeit der europäischen Wirtschaft beitragen, fügte er hinzu. Unterdessen erklärte Varga, Ungarn habe in den letzten Jahren insgesamt 700 Milliarden Forint (1,8 Mrd. EUR) für den Grenzschutz ausgegeben und fügte hinzu, die Europäische Kommission habe sich nicht an diesen Ausgaben beteiligt.

Nach dem Treffen sagte der Minister, dass der Rat das Ziel des ungarischen Ratsvorsitzes, die Wettbewerbsfähigkeit der EU zu verbessern, in einer neuen Vereinbarung über die Wettbewerbsfähigkeit, die in den sechs Monaten des Ratsvorsitzes angenommen werden soll, detailliert darlegen werde. Varga sagte, dass auch die anderen sechs Prioritäten des ungarischen Ratsvorsitzes die Wettbewerbsfähigkeit fördern würden. Dazu gehörten die Umkehrung der demografischen Trends, die Bekämpfung der illegalen Migration, die Verteidigungs- und Sicherheitspolitik, die Landwirtschaft und die Kohäsionspolitik.