Madame Tussauds in Budapest eröffnet

Am 25. Mai wurde in Budapest ein neues Madame Tussauds eröffnet, in dem 51 ungarische und internationale Berühmtheiten und historische Wachsfiguren zu sehen sind. Bei der Medienpremiere im Palazzo Dorottya wies Chris Scurrah vom Franchisenehmer Merlin Attractions Operations Ltd. darauf hin, dass die Marke „Madame Tussauds“ Teil des britischen Freizeitparkbetreibers Merlin Entertainments Group ist. Madame Tussauds Budapest sei das erste Franchise-Unternehmen dieser Art, das komplett eigenständig entwickelt und mit lokalen Partnern neu gebaut werde – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Paul Fox, der Botschafter des Vereinigten Königreichs in Ungarn, sagte, die Eröffnung von Madame Tussauds Budapest sei auch eine Feier des reichen kulturellen Erbes und des lebendigen Geistes der ungarischen Hauptstadt. Er wies darauf hin, dass das Budapester Museum das einzige Madame Tussauds in Mitteleuropa sei. Der Bürgermeister von Budapest, Gergely Karácsony, bezeichnete Madame Tussauds als „Geschenk“ an die Hauptstadt anlässlich ihres 150-jährigen Jubiläums und fügte hinzu, dass die Figuren aus der Gegenwart, der Vergangenheit und der fernen Vergangenheit das Museum „ein bisschen wie diese Stadt selbst“ machten.

Madame Tussauds Budapest zeigt insgesamt 51 Wachsfiguren, darunter 17 ungarische oder auf Ungarn bezogene Figuren, die speziell für das Budapester Museum geschaffen wurden. Dazu gehören historische Figuren wie der Heilige Stephan, Ungarns erster König, König Matthias, die Reformpolitiker Lajos Kossuth und István Széchenyi, der Dichter Sándor Petőfi, der Pianist Ferenc Liszt, der Informatiker János Neumann, der Dracula-Darsteller Bela Lugosi und die Fußballlegende Ferenc Puskás. Zu den internationalen Persönlichkeiten zählen u. a. Königin Elisabeth II., Papst Franziskus, Michail Gorbatschow, Ronald Reagan und Donald Trump. Das Budapester Tussauds ist das einzige, das Bud Spencer, Chuck Norris und Peter Falk zeigt, so die Organisatoren.