Szijjártó kündigt 4 Milliarden Forint Investition von DMG MORI in Budapest an

Die Zahl der Investitionen mit hoher Wertschöpfung nimmt in Ungarn zu, und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung überstiegen im vergangenen Jahr 1.000 Mrd. Forint (2,7 Mrd. EUR), sagte der Außen- und Handelsminister am Freitag bei der Ankündigung einer Investition des deutsch-japanischen Maschinenbauers DMG MORI in Budapest – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die Investition in Höhe von 4 Milliarden Forint wird durch einen Zuschuss der Regierung in Höhe von 870 Millionen Forint unterstützt und wird 50 Arbeitsplätze in einem Forschungs- und Entwicklungsprojekt schaffen, das sich auf die Entwicklung einer Software für die maschinelle Fertigung konzentriert, sagte Péter Szijjártó.