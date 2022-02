Ungarn: Staatsanwaltschaft und OLAF unterzeichnen Arbeitsabkommen

Der ungarische Generalstaatsanwalt Péter Polt und der Generaldirektor des EU-Betrugsbekämpfungsamtes OLAF, Ville Itälä, unterzeichneten am Freitag ein Arbeitsabkommen zur weiteren Stärkung der beruflichen Zusammenarbeit der beiden Organisationen auf der Grundlage gemeinsamer Ziele und Interessen, teilte die Staatsanwaltschaft mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die Vereinbarung zielt darauf ab, die „ausgezeichnete Zusammenarbeit zwischen den beiden Organisationen“ zu formalisieren, hieß es in einer Erklärung. Die Vereinbarung wurde von Polt und Itälä während ihres Treffens in Budapest am 31. Januar vorbereitet. Bei ihrem Treffen bekräftigten sie, dass ihre Zusammenarbeit und ein effektiver Informationsaustausch über den Missbrauch von EU-Geldern weiterhin Priorität haben. Die Vereinbarung definiert den gegenseitigen Informationsaustausch und die operative Unterstützung als die wichtigsten Bereiche der Zusammenarbeit und wird erweiterte Möglichkeiten für gemeinsame Schulungen und technische Unterstützung bieten.

Polts Büro wies darauf hin, dass Ungarn laut dem OLAF-Jahresbericht 2020 in 67 % der von OLAF untersuchten Fälle Anklage erhoben hat, was fast dem Doppelten des EU-Durchschnitts von 37 % entspricht. Es stellte ferner fest, dass die Zahl der vom OLAF zur Untersuchung empfohlenen Fälle schrittweise von 10 im Jahr 2016 auf 6 im Jahr 2017, 4 im Jahr 2018, 3 im Jahr 2019 und jeweils 2 in den Jahren 2020 und 2021 zurückgegangen ist. Ungarn ist nicht Mitglied der Europäischen Staatsanwaltschaft (EPPO), aber im April 2021 schloss die ungarische Staatsanwaltschaft – als erste und einzige unter den nicht teilnehmenden Ländern – eine Arbeitsvereinbarung mit der EPPO zum Zwecke gemeinsamer Operationen ab.