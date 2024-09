Hankó: Ungarns Universitäten haben Anspruch auf Erasmus- und Horizon-Programme

Balázs Hankó, Minister für Kultur und Innovation, hat eine Lösung gefordert, die sicherstellt, dass die ungarischen Universitäten noch vor Ende des Jahres den ihnen zustehenden Platz in den Programmen Erasmus und Horizon Europa einnehmen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Hankó führte am Donnerstag in Brüssel Gespräche mit Nicolas Schmit, dem EU-Kommissar für Beschäftigung und soziale Rechte, und Iliana Ivanova, der Kommissarin für Bildung und Forschung, um den Ausschluss ungarischer Universitäten, Studenten und Forscher von diesen Programmen zu beenden. Er wies darauf hin, dass die ungarische Regierung das Pannonia-Programm zur Förderung der Mobilität und der internationalen Beziehungen ins Leben gerufen habe und dass Ungarn gleichzeitig Anspruch auf die mit den Programmen Erasmus und Horizon verbundenen Hochschul- und Innovationsfonds habe. Er sagte, die ungarische Regierung habe der Europäischen Kommission im November letzten Jahres einen Gesetzesentwurf vorgelegt, um die Probleme zeitnah zu lösen, habe aber noch keine Antwort von der Exekutive erhalten.

Der Minister sagte, er habe die Kommissare nach Ungarn eingeladen, damit sie selbst Fragen an die ungarische Universitätsgemeinschaft stellen könnten. Er fügte hinzu, er habe den Kommissaren gesagt, dass „Brüssel nicht mit der Regierung, sondern mit den autonomen Senaten nicht einverstanden ist“. In der Zwischenzeit sprach Hankó auf einer Konferenz des Europäischen Forschungsraums über Innovation und Wettbewerbsfähigkeit, auf der er eine Wende in der europäischen Wettbewerbsfähigkeit forderte. Der Minister sagte, das „ungarische Modell“ sei eine praktikable Lösung dafür und wies darauf hin, dass Ungarn seine Innovationsausgaben seit 2010 verdreifacht und die Zahl der Doktoranden sowie die Zahl der in Unternehmen tätigen Entwickler und Forscher verdoppelt habe.