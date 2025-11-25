Hankó: Gegen Brüssel sollte ein Rechtsstaatlichkeitsverfahren eingeleitet werden

Brüssel sollte mit einem Rechtsstaatlichkeitsverfahren konfrontiert werden, „wegen der Entscheidung der Europäischen Kommission, ungarische Studenten und Forscher aus politischen Rachegründen unrechtmäßig von den Programmen Erasmus+ und Horizon auszuschließen“, erklärte der Minister für Kultur und Innovation am Dienstag in Straßburg – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In einer nach einer Konferenz des Europarats zur akademischen Freiheit veröffentlichten Erklärung sagte Balázs Hankó, dass „die größte Verletzung der akademischen Freiheit heute darin besteht, 240.000 Studenten und Forschern aus Ungarn und anderen Ländern den Zugang zu Fördermitteln aus den Programmen Erasmus+ und Horizon zu verweigern“. In seiner Rede sagte Hankó, die Europäische Kommission habe kein Recht zu einer solchen Entscheidung, „da Hochschulbildung und Bildung in die Zuständigkeit der einzelnen Staaten fallen“. „Autonomie bedeutet, dass die Senatsgremien der Universitäten über die Zukunft der Universitäten entscheiden können. Dies geschah an 21 Universitäten in Ungarn, und 87 Prozent der Senatsmitglieder unterstützten die Änderungen.“ „Brüssel hat mit Hilfe seiner ungarischen Verbündeten, der Parteien Tisza und DK [Demokratische Koalition], sowie der Kollaborateure aus kommunistischer Zeit politische Rache an Studenten und Forschern genommen“, sagte er.

Er sagte, dass dieser Schritt keine rechtliche Grundlage habe. „Der Betrieb von Universitäten liegt in den Händen der Mitgliedstaaten. Brüssel ist es, das hier die Autonomie an sich reißt. Wir kennen den kommunistischen Trick, uns das vorzuwerfen, was sie selbst begangen haben. Im Namen der Autonomie entziehen sie den ungarischen Universitäten ihre Autonomie und stellen die Entscheidungen der Universitätssenate in Frage.“ Die Europäische Kommission habe die Entscheidung getroffen, ohne Folgenabschätzungen durchzuführen, sagte er. Hankó erklärte, dass von den 105 Vorstandsmitgliedern der Stiftungen, die ungarische Universitäten betreiben, zu diesem Zeitpunkt 13 Politiker waren, die aufgrund der Bedenken der Europäischen Kommission zurückgetreten waren. Unterdessen werde „die Hälfte der Mitglieder der Hochschulräte in Österreich von der Regierung nominiert“. Während die Rektoren in Ungarn vom Senat nominiert werden, werden die schwedischen Rektoren von „einem von der Regierung nominierten Gremium“ ernannt. Er sagte, der „erste Punkt“ des CoE-Berichts sollte „die Europäische Kommission auffordern, den ungarischen Studenten und Forschern das zurückzugeben, worauf sie Anspruch haben“.