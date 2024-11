Kulturminister: Ungarische Studenten und Forscher haben „Anspruch“ auf EU-Austauschprogramme

Ungarische Jugendliche und Forscher haben ein „Recht“ auf Zugang zu den Erasmus- und Horizon-Programmen der Europäischen Union, sagte der Minister für Kultur und Innovation dem öffentlich-rechtlichen Nachrichtensender M1 am Mittwochabend – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Balázs Hankó betonte, das Ziel Brüssels sei es, „ungarische Forscher und Jugendliche bewusst zu behindern“. In Bezug auf die Gesetzesänderungen für ungarische Universitäten, die von Stiftungen betrieben werden, sagte Hankó, dass die Europäische Kommission „nicht die Wahrheit sagt“, wenn sie bestreitet, die Änderungen erhalten zu haben. Die Regierung habe die Änderungsvorschläge vor einem Jahr nach Brüssel geschickt, sagte er. Der Minister wies darauf hin, dass er seither eine Reihe von Gesprächen zu diesem Thema in Brüssel geführt habe; „das letzte Mal habe ich am 25. Oktober mit zwei Vertretern der Kommission gesprochen, denen ich den Änderungsvorschlag übergeben habe, damit sie eine Stellungnahme abgeben können.“ „Es ist nicht wahr, dass Brüssel nichts von dem Vorschlag wusste“, sagte Hankó.

Die Regierung nahm drei der fünf Empfehlungen der Europäischen Kommission an, die sich auf Interessenkonflikte von Vorstandsmitgliedern von Universitätsstiftungen, die Dauer der Vorstandsmitgliedschaft und die Zeit, die vergehen muss, bevor sie nach einem Interessenkonflikt Vorstandsmitglieder werden können, beziehen. Gleichzeitig lehnte die Regierung die Empfehlungen ab, „ungarische Professoren und Rektoren von den Vorständen auszuschließen und ausländischen NGO die Nominierung von Vorstandsmitgliedern zu gestatten“. Das ungarische Parlament hat die Änderungen unter der Bedingung angenommen, dass sie in Kraft treten, „sobald Brüssel die ungarische Jugend wieder in das Erasmus-Programm und die Forscher in Horizon aufgenommen hat“, sagte er.