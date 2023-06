Verteidigungsminister: Sicherheit geht im Krieg vor

Die Sicherheit des Landes und des ungarischen Volkes habe in Kriegszeiten „Vorrang vor allem anderen“, sagte der Verteidigungsminister in einer am Samstag auf Facebook veröffentlichten Videobotschaft – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Kristóf Szalay-Bobrovniczky sagte, er habe als Verteidigungsminister die Aufgabe, die Sicherheit des ungarischen Volkes zu gewährleisten, die Verteidigungsfähigkeit des Landes zu verbessern und die ungarischen Streitkräfte zu stärken. „Die Regierung stellt jede materielle Unterstützung zur Verfügung, um diese Ziele zu erreichen“, fügte er hinzu. Er wies darauf hin, dass im diesjährigen Haushalt 842 Mrd. Forint (2,3 Mrd. EUR) für den Verteidigungsfonds vorgesehen seien und im Haushalt des nächsten Jahres 1.310 Mrd. Forint für den Fonds bereitgestellt würden.

Die Verteidigungskapazitäten nehmen zu, neue Waffensysteme werden geliefert und in Betrieb genommen, und die Soldaten werden im Umgang mit ihnen geschult, fügte er hinzu. Die ungarischen Verteidigungsausgaben werden auch im nächsten Jahr die ungarische NATO-Verpflichtung von 2 % des BIP übersteigen, sagte er. Szalay-Bobrovniczky äußerte die Hoffnung auf einen Waffenstillstand und den baldigen Beginn von Friedensgesprächen, sagte aber auch, dass „Frieden Stärke erfordert“.