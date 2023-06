Erzsébet-Kinderferienlager starten mit Partnertreffen in Zánka

Mit einem Partnertreffen in Zánka am Balaton hat die Stiftung, die die Erzsébet-Kinderferienlager betreibt, am Samstag die Sommersaison eröffnet – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Ágnes Hornung, Staatssekretärin für Familien, sagte, die Erzsébet-Sommerlager seien ein „wichtiges Element“ der Familienpolitik der Regierung. Neben der Unterstützung der Familien, deren Kinder an den Ferienlagern teilnehmen, hat die Regierung in den letzten Jahren die Infrastruktur verbessert, um den Kindern die neuesten Annehmlichkeiten und ein sicheres Umfeld zu bieten, fügte sie hinzu. Hornung wies darauf hin, dass die Erzsébet-Lager im vergangenen Jahr mehr als 180.000 Kinder beherbergt hätten, was einer Verzehnfachung seit 2012 entspreche.