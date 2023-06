Bakondi: Regierung arbeitet daran, die Einführung von Verteilungsquoten zu verhindern

Ungarns Regierung arbeitet daran, die Verabschiedung obligatorischer Verteilungsquoten in der Europäischen Union zu vereiteln. Dies entspricht dem Wunsch der ungarischen Bürger, der in einem Referendum geäußert wurde, sagte der oberste Sicherheitsberater des Ministerpräsidenten am Donnerstag dem öffentlich-rechtlichen Nachrichtensender M1 und bezog sich dabei auf eine Volksabstimmung über EU-Quoten im Jahr 2016 – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

György Bakondi sagte, das in der vergangenen Woche verabschiedete Paket werde „langfristige Auswirkungen auf das tägliche Leben der europäischen Bürger und die europäische Sicherheit haben“. Er betonte, dass das Paket die öffentliche Sicherheit, das Sozialsystem und die öffentliche Gesundheitsversorgung belasten werde. Die neue Verordnung sei „überraschend, durch Machtmissbrauch und unter Missachtung der Interessen vieler Nationalstaaten“ verabschiedet worden, fügte er hinzu.