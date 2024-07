Ungarn lehnt EU-Migrationspakt ab

Ungarn hat nicht die Absicht, den Migrationspakt der Europäischen Union umzusetzen, sagte der oberste Sicherheitsberater des Ministerpräsidenten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In einer Rede auf der Bálványos-Sommeruniversität in Băile Tuşnad (Tusnádfürdő) in Rumänien sagte György Bakondi, Ungarn suche Verbündete, um die Umsetzung des Abkommens in Europa zu vereiteln. Bevor der Pakt angenommen wurde, sei es den ungarischen Vertretern nicht gelungen, die Position zu vertreten, dass Asylsuchende ihre Anträge nur außerhalb der Grenzen der EU stellen könnten und dass illegal Eingereiste kein Asyl beantragen dürften, so Bakondi. „Die Einführung des Paktes würde unumkehrbare Entwicklungen auslösen“, sagte er. Unterdessen betonte Bakondi, dass das Ziel des so genannten Soros-Plans, jedes Jahr eine Million illegale Einwanderer nach Europa zu bringen, im vergangenen Jahr erreicht worden sei. „Die Ausführenden des Soros-Plans haben sich seit 2015 für verbindliche Quoten eingesetzt, aber da die Systeme Italiens und Spaniens überlastet sind, versuchen sie, die Migranten auf andere Mitgliedstaaten umzuverteilen“, sagte er. Länder, die sich weigern, diese Migranten aufzunehmen, werden mit Geldstrafen belegt, sagte Bakondi und fügte hinzu, dass der Pakt Ungarn verpflichte, „Migrantenghettos“ einzurichten.