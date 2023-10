Bakondi: Krisenregelung des EU-Migrationspakts ist gefährlich

Eine neue Krisenregelung, die in das Migrationspaket der Europäischen Union aufgenommen werden soll, sei „gefährlich“, weil sie die Migration fördere, sagte der Chefberater für innere Sicherheit des Ministerpräsidenten am Mittwoch – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Nach der neuen Verordnung, die derzeit ausgearbeitet wird, könnten sich Mitgliedsstaaten, die sich in einer schwierigen Situation befinden, an die Europäische Kommission wenden, die dann entscheiden könnte, wie viele Migranten ein bestimmtes Land aufnehmen oder abschieben müsste, sagte György Bakondi dem öffentlich-rechtlichen Sender M1. Im Rat „Justiz und Inneres“ hätten nur Ungarn und Polen gegen den Verordnungsentwurf gestimmt, sagte er. Das Europäische Parlament und die Europäische Kommission wollen einen langfristigen Migrationspakt mit Quoten und Migrantenzentren, die Zehntausende von Menschen aufnehmen können, noch vor den Wahlen zum Europäischen Parlament im nächsten Jahr umsetzen, während jenseits der serbischen Grenze Migranten mit Maschinengewehren schießen und Handgranaten auf Wohnhäuser werfen, so Bakondi.