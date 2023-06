Szijjártó: Ungarns Gasreserven auf gesundem Niveau

Ungarns Gasreserven decken bereits 37 % seines Jahresverbrauchs, während der europäische Durchschnitt bei knapp über 21 % liegt, erklärte der Außen- und Handelsminister auf dem Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg. Péter Szijjártó warnte davor, bestimmten Ländern zu erlauben, von der derzeitigen schwierigen Situation zu profitieren, und wies darauf hin, dass Ungarns zwei benachbarte Energietransitländer „die Transitgebühren auf koordinierte Weise wie verrückt erhöhen“ – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit Blick auf die, wie er es nannte, „ideologische und politische Kampagne gegen die Kernenergie“ in Europa sagte Szijjártó, Ungarn werde Deutschland beim Ausstieg aus der Kernenergie nicht folgen. Die Kernenergie sei eine sichere, saubere, nachhaltige und billige Art der Stromerzeugung und garantiere langfristige Energiesicherheit. Sie sei auch die einzige Möglichkeit, die Strompreise erschwinglich zu halten und grüne Ziele zu erreichen. Kernreaktoren seien notwendig, weil Solar- und Windenergie allein nicht ausreichten, um die benötigte Energiemenge zu erzeugen, sagte Szijjártó. Der Ausbau des ungarischen Kernkraftwerks Paks werde es ermöglichen, die Kohlendioxidemissionen ab 2030 um jährlich 17 Millionen Tonnen zu reduzieren.

Unterdessen erklärte Szijjártó, dass die Lieferungen über die TurkStream-Pipeline nach erfolgreicher jährlicher Wartung wieder aufgenommen worden seien, und fügte hinzu, dass Ungarns Winterreserven planmäßig aufgefüllt würden. Der russische Versorger habe die Lieferungen Anfang dieser Woche wieder aufgenommen, und die Menge sei nun auf ein normales Niveau gestiegen, sagte Szijjártó. „Egal wie hart der Winter wird, eine Drosselung des Gasverbrauchs kommt nicht in Frage“, fügte er hinzu. „Es ist an der Zeit, dass jeder versteht, dass die Energieversorgung keine ideologische oder politische Frage ist, sondern eine knallharte Realität“, sagte er. Sollte Ungarn von den russischen Ressourcen abgeschnitten sein, wäre es nicht in der Lage, seinen Energiebedarf zu decken, „und deshalb bleibt eine pragmatische Energiekooperation mit Russland in unserem Interesse“, sagte er. Szijjártó nimmt am Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg teil, wo er mit dem stellvertretenden russischen Ministerpräsidenten Denis Manturow und dem Rosatom-Generaldirektor Alexej Lichatschow zusammentreffen wird.