Wie ernst die Lage in der Ukraine ist, zeigt die Tatsache, dass zwei nukleare Supermächte über den Einsatz von uranhaltiger Munition in Ungarns Hinterhof sprechen, sagte der Ministerpräsident – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Viktor Orbán sagte im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der US-Präsident erwäge, die Ukraine mit uranhaltiger Munition zu versorgen, und der russische Präsident spreche über entsprechende Vergeltungsmaßnahmen. Eine Lösung für den Krieg in der Ukraine könne nicht auf dem Schlachtfeld gefunden werden, sagte Orbán in dem aufgezeichneten Interview. Ein Waffenstillstand und Friedensverhandlungen lägen im Interesse Europas, Ungarns und der Welt. Der Krieg werde „immer ernster“ und unberechenbarer, sagte er. Der Verteidigungsminister, der Generalstabschef und der Innenminister hätten besondere Aufgaben im Interesse der Sicherheit des Landes erhalten. Obwohl die diplomatische Arbeit intensiviert werde, sei ein positiver Ausgang unwahrscheinlich, da Europa von einer „Kriegspsychose“ erfasst sei und der Konsens bestehe, dass der Krieg auf dem Schlachtfeld entschieden werde. Ungarn ist der Ansicht, dass die Kontrolle der Ereignisse in die Hände der Diplomatie gelegt werden muss und dass ein Waffenstillstand erreicht werden sollte, nach dem die Inflation „zu ihrem gewohnten Kurs zurückkehren“ würde.