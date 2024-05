Orbán: Brüssel bereitet Europas Kriegseintritt vor

Ministerpräsident Viktor Orbán sagte am Freitag im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass in Brüssel Vorbereitungen für einen Kriegseintritt Europas getroffen würden und dass es notwendig sei, Ungarns Selbstverteidigungsfähigkeiten zu stärken – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Es gebe einige alarmierende Ähnlichkeiten zwischen heute und der Zeit, als man sich auf den Ersten und Zweiten Weltkrieg vorbereitete, sagte Orbán. „Was heute in Brüssel und Washington passiert, oder derzeit mehr in Brüssel als in Washington, bereitet die Stimmung für einen möglichen militärischen Konflikt vor, den wir genauso gut als Vorbereitung des Eintritts Europas in den Krieg bezeichnen könnten“, sagte er. Gleichzeitig sagte Orbán, dass es einen Bedarf für eine Armee gebe, da dies an sich nicht zu einem Krieg führen würde. Orbán sagte, Ungarn habe lange Zeit nicht über ausreichende Verteidigungskapazitäten verfügt und diese reichten immer noch nicht aus, aber es gebe Fortschritte bei der Stärkung der Armee. Die Antwort auf die Frage, ob Russland nach einem Sieg über die Ukraine aufhören werde, sei, dass die russische Armee einen ernsten und schwierigen Krieg mit den Ukrainern führe und noch nicht in der Lage sei, sie zu besiegen. Die militärischen Fähigkeiten der NATO seien unvergleichlich größer als die Russlands, sagte Orbán und fügte hinzu, dass er „die Annahme nicht für logisch halte, dass Russland, das nicht einmal die Ukraine besiegen könne, plötzlich kommen und die gesamte westliche Welt verschlingen würde“.