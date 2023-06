Szijjártó fordert gleiche Voraussetzungen für den EU-Beitritt aller Länder

Es sei wichtig, dass jedes Land die gleichen Voraussetzungen erfüllen müsse, um der Europäischen Union beizutreten, sagte der ungarische Außenminister am Freitag in Tirana und fügte hinzu, dass es „keine Überholspuren“ geben dürfe und die Beitrittskriterien „klar und fair“ sein müssten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Nach Gesprächen mit der albanischen Außenministerin Olta Xhacka sagte Péter Szijjártó, die beiden Parteien hätten ein Abkommen über die Zusammenarbeit bei der EU-Integration unterzeichnet, in dessen Rahmen Ungarn zwei Experten nach Albanien entsenden werde, um die „inakzeptabel langsame“ Integration des Landes zu beschleunigen. Szijjártó sagte, es sei inakzeptabel, dass zwischen dem Antrag Albaniens auf Beitritt zur EU und dem Beginn der Beitrittsgespräche im Jahr 2022 dreizehn Jahre verstrichen seien. „Es ist immer noch nicht klar, ob die eigentlichen Gespräche über die Kapitel des Integrationsprozesses vor Ende dieses Jahres beginnen können“, sagte er und fügte hinzu, dass die ungarische Regierung „eine klare Erwartung an Brüssel“ habe, sinnvolle Gespräche zu beginnen.

In Bezug auf Vorschläge, die Ukraine in einem beschleunigten Verfahren als EU-Mitglied aufzunehmen, bezeichnete Szijjártó es als „extrem wichtig“, dass „es keine Abkürzungen oder Überholspuren geben sollte, sondern dass jeder die gleichen fairen Bedingungen innerhalb des gleichen Zeitrahmens und die gleichen Erwartungen für alle Kandidaten erfüllt“. „Wir müssen deutlich machen, dass eine wirkliche Leistung erforderlich ist und dass es klare Kriterien gibt, die alle erfüllen müssen … wie zum Beispiel im Bereich des Schutzes ethnischer Minderheiten, wo die Ukraine noch viel zu tun hat“, sagte er.

Szijjártó und seine Gastgeberin unterzeichneten auch ein Kooperationsabkommen über die Wasserwirtschaft. Im Rahmen des Abkommens werden die Budapester Wasserwerke ein Managementsystem für ihr Pendant in Tirana entwickeln, während das ungarische Unternehmen GEMTECH in Albanien einen Solarpark im Wert von 5 Mrd. Forint (13,36 Mio. EUR) bauen wird, zu dem die ungarische Regierung 2,5 Mrd. Forint als Zuschuss beisteuern wird, so der Minister. Szijjártó hob den Westbalkan als einen wichtigen Markt hervor, der im Rahmen der ungarischen Außenwirtschaftsstrategie im Fokus stehe und auf dem ungarische Investoren „sehr erfolgreich“ gewesen seien. Albanien sei ein „ausgezeichnetes Beispiel“, da die ungarische Telekommunikationsgesellschaft 4iG, die Privatkundenbank OTP und die Fluggesellschaft WizzAir „in drei äußerst wichtigen Sektoren“ Marktführer seien.