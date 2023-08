Orbán: Arbeitsplätze, Inflation, Löhne haben höchste Priorität

Der Schutz von Arbeitsplätzen, die Eindämmung der Inflation und die Anhebung der Löhne seien für die Wirtschaft von entscheidender Bedeutung, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán am Freitag im öffentlich-rechtlichen Rundfunk – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die europäische und die ungarische Wirtschaft würden derzeit durch den Krieg in der Ukraine bestimmt, sagte Orbán und fügte hinzu, dass beide viel besser abschneiden würden, wenn der Konflikt beendet würde. Er sagte, „die Wurzel des Problems, der Krieg, kann nicht beseitigt werden; solange es keinen Frieden gibt, wird die Kriegswirtschaft bleiben“. „Die Brüsseler Bürokraten werden die Sanktionen nicht aufheben“, obwohl Ungarn darauf gedrängt habe, sagte er. Die Beendigung des Krieges würde das Umfeld für die europäische Wirtschaft über Nacht verändern. „Frieden ist der einzige politisch und ethisch richtige Weg“, fügte er hinzu. Die Regierung, so Orbán, konzentriere sich auf den Schutz von Arbeitsplätzen und verwies auf 70.000 bis 80.000 offene Stellen im Lande. Er sagte, die ungarische Wirtschaft sei darauf ausgerichtet, den Ungarn Arbeit zu geben und die Regierung sei in der Lage, „jedem, der Arbeit suche, Arbeit anzubieten“. Der Ministerpräsident verwies auch auf die „radikalen Maßnahmen“ der Regierung zur Bekämpfung der Inflation, die dem Preiswucher einen Riegel vorgeschoben hätten. Er verwies auf das Inflationsziel der Regierung von 6 % für das Jahr 2024 und fügte hinzu, dass dieser Wert sogar bei 5 % liegen könnte.