Szijjártó: Ungarn wird gegen die Reform des europäischen Strommarktes stimmen

Ungarn wird gegen den Vorschlag der Europäischen Kommission zur Reform des europäischen Strommarktes stimmen, sagte der Außen- und Handelsminister am Montag in Luxemburg und fügte hinzu, dass die Reform den EU-Mitgliedstaaten das Recht nehmen würde, die Strompreise niedrig zu halten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Péter Szijjártó sagte auf einer Pressekonferenz am Rande eines EU-Treffens zu Energiefragen, dass die Situation auf dem EU-Energiemarkt aufgrund des Krieges in der Ukraine und der damit verbundenen Sanktionen immer noch „ziemlich fragil“ sei und die Erdgaspreise wieder zu steigen beginnen. „Die Gaspreise liegen weit über dem historischen Durchschnitt, auch wenn sie unter dem Höchststand des letzten Jahres liegen. Er sagte, die EU baue nicht schnell genug ausreichende Kapazitäten für die Aufnahme von verflüssigtem Erdgas (LNG) auf, um die Nachfrage zu befriedigen, die nach der Aufhebung der durch das Coronavirus bedingten Beschränkungen in Ostasien an Schwung gewann. Auch das Wetter kann ein schwerwiegender Faktor sein, der nicht nur in Bezug auf den nächsten Winter, sondern auch auf den Wasserbedarf in diesem Sommer für Unsicherheit sorgen kann. „In dieser Situation hat die Regierung ein doppeltes Ziel und eine doppelte Verantwortung. Zum einen muss sie sicherstellen, dass Ungarn über eine stabile Energieversorgung verfügt, zum anderen muss sie auch dafür sorgen, dass die niedrigen Preise für Versorgungsleistungen geschützt werden“, sagte er.

Der Außenminister verwies auf die „schwerwiegenden Angriffe, die in letzter Zeit von Brüssel gegen Ungarn gerichtet wurden“ und fügte hinzu, dass Ungarn durch die Ablehnung des Kommissionsvorschlags vom Montag „einen weiteren Angriff“ erlebt habe. Der Vorschlag würde den Mitgliedstaaten das Recht nehmen, ihre Bürger vor hohen Energiepreisen zu schützen, sagte Szijjártó und fügte hinzu, dass Brüssel das Recht an sich reißen wolle, zu entscheiden, wann ein Energiekrisen-Notstand ausgerufen wird, und einem Mitgliedstaat zu erlauben, in einer solchen Situation die Strompreise zu senken. „Das ist Unsinn, denn eine der wichtigsten Lehren aus der jüngsten Vergangenheit ist, dass das Erkennen der Situation und eine schnelle Reaktion helfen können“, sagte er und fügte hinzu, dass „langwierige und bürokratische Entscheidungsprozesse in Brüssel“ keine Lösung für Probleme seien. Szijjártó wies darauf hin, dass Ungarn in diesem Zusammenhang bereits einen Prozess vor dem Europäischen Gerichtshof gewonnen habe, was auch zeige, dass Brüssel nicht das Recht habe, diese nationale Zuständigkeit wegzunehmen.

Er sagte, die Ungarn zahlten die niedrigsten Energierechnungen in Europa, „und wir … werden diese Situation aufrechterhalten“. „Es ist völlig inakzeptabel, dass Brüssel uns dieses Recht wegnimmt, und deshalb werden wir natürlich mit ‚Nein‘ gegen den Entwurf der Strommarktreform stimmen.“ Zu den Kontroversen um die Kernenergie sagte Szijjártó, dass die „Angriffe zwar nicht nachgelassen haben“, dass aber mit der französischen Führung, eine starke Pro-Kernenergie-Koalition gebildet worden sei, der auch Ungarn angehört.

„Die europäischen Ziele der Energiesicherheit und des Umweltschutzes sind ohne Kernenergie nicht zu erreichen“, sagte er. In der Zwischenzeit hat Deutschland „erneut einen Vorschlag“ gemacht, Sanktionen gegen das staatliche russische Kernenergieunternehmen Rosatom zu verhängen, sagte er. Rosatom ist federführend bei der Modernisierung des einzigen ungarischen Kernkraftwerks, das die Hälfte des ungarischen Stromverbrauchs deckt, sagte er. Sollte der Vorschlag formell eingereicht werden, werde sich die ungarische Regierung vehement dagegen wehren, sagte Szijjártó. Deutschland argumentiert, dass eine solche Sanktion den Interessen der Ukraine dienen würde. „Wir respektieren die Interessen der Ukraine, sind aber der Meinung, dass die Interessen der EU-Mitgliedsstaaten bei der Entscheidungsfindung der EU mehr Gewicht haben sollten als die von Nichtmitgliedern“, sagte er.