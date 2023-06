Ungarn: Regierung führt Strompreisobergrenze ein

Die Regierung hat einen Aktionsplan zum Schutz der Wirtschaft verabschiedet, mit dem eine Preisobergrenze für Strom in bestimmten Wirtschaftssektoren eingeführt wird, wie der Leiter des Büros des Ministerpräsidenten bekannt gab – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Ab dem 1. Juli führt die Regierung eine Preisobergrenze von 200 Euro/MW für Strom ein, der von Einrichtungen der verarbeitenden Industrie, des Beherbergungsgewerbes, der Lagerhaltung und des Transportwesens verbraucht wird, sagte Gergely Gulyás auf einer Pressekonferenz. Die geförderten Sektoren seien diejenigen mit dem „größten Einfluss auf die Wirtschaftsleistung und die Inflation“, da sie direkt oder indirekt an der Produktion beteiligt seien. „Im Gegenzug erwartet die Regierung von diesen Unternehmen, dass sie ihre Produktionskapazitäten erhöhen und die Preise in diesem Jahr nicht erhöhen“, sagte Gulyás und fügte hinzu, dass die ungarische Industrie- und Handelskammer die Einhaltung der Maßnahmen überwachen werde. Die Maßnahme betrifft mehr als 5.000 Unternehmen und hat Haushaltskosten in Höhe von 40 Milliarden Forint (107 Mio. EUR), sagte er.

Die Maßnahme kommt nach einem Jahr, in dem 81 % der ungarischen Unternehmen aufgrund der explodierenden Strompreise Festpreisverträge mit einem Durchschnittspreis von über 250 Euro/MW abgeschlossen haben, sagte er. Ein Drittel von ihnen zahlt Preise von mehr als 320 Euro/MW, sagte er. Die infolge des Krieges in der Ukraine in die Höhe geschnellten Strompreise haben die ungarische Wirtschaft geschwächt, so Gulyás.