Die Europameisterschaft naht – wie schaut die Situation der Nationalmannschaft aus?

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Verbraucherpreise in Ungarn um 21,5 Prozent gestiegen. Doch das ist nicht das Einzige, was am Steigen ist. So wird die Vorfreude auf die Europameisterschaft im kommenden Jahr in Deutschland immer größer. Nach den erfolgreichen vergangenen Teilnahmen an der Endrunde ist man erneut gespannt, wie weit die Fußball-Nationalmannschaft kommen und ob man erneut die Favoriten ärgern kann. Wir schauen uns die Situation ein Jahr vor dem Turnier an.

Die Qualifikation

Nach zwei Qualifikationen in Folge soll jetzt der dritte Streich folgen. Die Chancen dafür, stehen ausgezeichnet. Bei Wetten auf einen Platz unter den besten zwei Mannschaften in der Gruppe erhält die ungarische Nationalmannschaft eine Quote von 1,36 (Stand 14.06.2023. In der Qualifikation muss man sich dabei gegen Serbien, Montenegro, Litauen und Bulgarien durchsetzen. Damit wirkt die Gruppe nicht nur auf dem Papier wie die einfachste. So muss man weder gegen Dänemark, Frankreich, Spanien noch gegen eine andere Topnation antreten. Der stärkste Gegner wird Serbien sein. Der große Vorteil ist jedoch, dass bereits der zweite Rang für den Aufstieg reicht. Dadurch muss man nur vor Montenegro, Litauen und Bulgarien bleiben. Wenn man bei der Europameisterschaft dabei sein möchte, sollte dies eine lösbare Aufgabe sein.

Die Europameisterschaft

Die Europameisterschaft findet in fast genau einem Jahr in Deutschland statt. Das Turnier wird am 14. Juni 2024 in München eröffnet und wird mit dem Endspiel am 14. Juli in Berlin beendet. Wie bereits beim Vorgänger werden 24 Nationen in sechs Gruppen antreten. Damit kommt man im Endeffekt auf 51 Spiele, bis eine Nation den Pokal in den Nachthimmel strecken darf. Zuletzt wurden die Anstoßzeiten veröffentlicht. So gibt es Spiele um 15 Uhr, 18 Uhr und 21 Uhr. Viele der Spielorte sind dieselben, wie bei der Weltmeisterschaft im Jahr 2006. Es wird neben München und Berlin in Hamburg, Leipzig, Gelsenkirchen, Düsseldorf, Dortmund, Köln, Frankfurt und Stuttgart gespielt.

Die Stars

Bei den Ungarn liegt die Hoffnung auf vielen Schultern verteilt. Eine wichtige Rolle wird dem Abwehrchef Willi Orban zugeteilt. Der Führungsspieler ist bei RB Leipzig weiterhin gesetzt und konnte mit dem Verein aus Sachsen kürzlich den zweiten DFB-Pokal-Triumph in Folge erreichen. In der folgenden Saison will Orban erst den Meistertitel gewinnen und danach bei der Europameisterschaft angreifen. Bei Ungarn ist generell die Defensive der Trumpf. Seit seinem Wechsel von Limassol zu Fenerbahce Istanbul hat sich Attila Szalai in der Startelf fest gespielt. In der Türkei ist er Stammspieler, im vergangenen Sommer gab es viele Gerüchte um einen teuren Wechsel. Mit Roland Sallai steht ein weiterer Star in der deutschen Liga unter Vertrag. Spannend wird es bei Milos Kerkez. Der linke Verteidiger konnte sich in der vergangenen Saison bei AZ Alkmaar durchsetzen und gilt als ein künftiger Superstar.

Die EM im Blick

In einem Jahr ist es wieder so weit. Dann steht ein weiterer Fußball-Höhepunkt an. Hier soll auch Ungarn wieder teilnehmen. Bei den vergangenen beiden Europameisterschaften hat man gezeigt, dass man mehr als nur mitspielen kann. Das will man in Deutschland erneut beweisen. So soll nicht nur die Heim-Nation ein Sommermärchen zum Feiern haben.