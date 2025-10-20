Szijjártó: Regierung will mit allen Mitteln Verbot russischer Energieimporte verhindern

Ungarn werde alle politischen und rechtlichen Mittel einsetzen, um die Verabschiedung des REPowerEU-Vorschlags zum Verbot russischer Energieimporte zu verhindern, sagte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó am Montag in Luxemburg – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Auf einer Pressekonferenz nach der Sitzung des Rates für Auswärtige Angelegenheiten und Energie der EU sagte Szijjártó, der Vorschlag zum Verbot russischer Energieimporte habe keine energiepolitischen, sicherheitspolitischen oder wirtschaftlichen Gründe, sondern sei ausschließlich politisch und ideologisch motiviert. Er beklagte, dass „mehrere Teilnehmer klar zum Ausdruck gebracht haben, dass politische und ideologische Aspekte Vorrang vor der Realität haben sollten“. „Und niemand in der Europäischen Kommission oder hier in Luxemburg interessiert sich dafür, welche Auswirkungen dieser Vorschlag auf die Sicherheit der Energieversorgung hat“, sagte er.

Szijjártó warnte auch davor, dass das Paket unter offener, grober Verletzung des EU-Rechts durchgesetzt werden würde, da es sich tatsächlich um eine Sanktion handele und daher eine einstimmige Entscheidung erforderlich sei, eine qualifizierte Mehrheit würde nicht ausreichen. „Dieser Vorschlag schneidet Ungarn von sicheren und zuverlässigen Transportwegen ab, schneidet uns von zuverlässigen Lieferanten ab und bringt uns in eine Situation schwerer Abhängigkeit, wodurch bestimmte Länder und Unternehmen eine Monopolstellung einnehmen“, sagte er. Er wies darauf hin, dass der Vorschlag im Falle Ungarns eine der beiden derzeit verfügbaren Ölpipelines beseitigen würde und die verbleibende Pipeline allein nicht in der Lage wäre, das Land zu versorgen. Darüber hinaus hätten sich hier seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine die Transitgebühren verdoppelt.

Im Falle von Erdgas seien 18 Milliarden Kubikmeter Eingangskapazität verloren gegangen, als die Ukraine den Transit unterbrochen habe, sagte Szijjártó. Wenn nun auch die TurkStream-Pipeline stillgelegt werden müsse, bedeutet dies einen Kapazitätsverlust von 8,5 Milliarden Kubikmetern, sagte er. Die Stilllegung von 26,5 Milliarden Kubikmetern jährlicher Eingangskapazität in einem Land, dessen Jahresverbrauch bei etwa 9 Milliarden Kubikmetern liegt, zeige die Absurdität des Vorschlags, sagte er. Daher habe Ungarn natürlich gegen den Vorschlag gestimmt, sagte der Minister. Dennoch habe der Rat der Europäischen Union seinen Standpunkt mit qualifizierter Mehrheit angenommen. „Die sogenannte trilaterale Konsultation mit der Europäischen Kommission und dem Europäischen Parlament kann nun beginnen, an deren Ende dieser Vorschlag dem Rat zur endgültigen Entscheidung vorgelegt wird“, sagte Szijjártó.