Keine Hindernisse für Georgiens EU-Bewerbung

Georgien hat bedeutende Fortschritte bei der Erfüllung der Anforderungen für eine EU-Beitrittskandidatur gemacht, und Ungarn sieht keine Hindernisse für das Land, den Status im Herbst zu erhalten, sagte der Außenminister auf Facebook – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Nach Gesprächen am Freitag mit seinem georgischen Amtskollegen Ilia Darchiashvili betonte Péter Szijjártó, dass die EU Georgien ungerecht behandelt habe, indem sie dem Land nicht den Kandidatenstatus neben Moldawien und der Ukraine zuerkannt habe. Der Außenminister führte ein Telefongespräch mit Darchiaschwili, bei dem sie den Zwischenbericht der Europäischen Kommission über die Fortschritte Georgiens besprachen. In der vergangenen Woche habe es Gespräche über die Integration des westlichen Balkans in die Europäische Union gegeben, so Szijjártó, aber „wir haben andere Freunde, die darauf warten, aufgenommen zu werden“, so der Minister in einem Facebook-Post. „Georgien ist nicht in einem schlechteren Zustand als die beiden anderen Länder“, sagte er. Ungarn habe Georgien seither immer wieder bei der Erfüllung der Anforderungen geholfen, sagte er. Ungarn hoffe, dass die Europäische Kommission oder andere EU-Mitgliedsstaaten bei der Bewerbung Georgiens keine „doppelten Standards“ anwenden würden, sagte Szijjártó.