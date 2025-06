Georgien sei „das beste Beispiel für die Heuchelei und Doppelmoral Brüssels“, sagte Außenminister Péter Szijjártó nach einem gemeinsamen Treffen der Regierungen Ungarns und Georgiens am Mittwoch in Budapest – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Brüssel „greift Georgien genauso an wie Ungarn, daher werden die beiden Länder gemeinsam gegen diesen Druck kämpfen“, sagte der Minister. „Wenn eine patriotische, friedens- und familienfreundliche Regierung die Wahl gewinnt, sehen sie das als das Ende der Welt oder zumindest als das Ende der Demokratie an, während sie, wenn eine liberale, kriegsbefürwortende, geschlechterpropagandistische Partei gewinnt, sagen, die Demokratie sei in bester Verfassung“, sagte Szijjártó. „Wir setzen uns für die Souveränität Georgiens ein, wir unterstützen, dass nur die Georgier über die Zukunft Georgiens entscheiden sollten“, sagte er.

„Sie wollen, dass wir unsere friedensfreundliche Haltung aufgeben und Ungarn in den Krieg treiben; sie wollen, dass wir den Schutz der Familien aufgeben und unsere Kinder nicht mehr vor Gender-Propaganda schützen, und sie wollen, dass wir eine Marionettenregierung akzeptieren, die uns vom Ausland aufgezwungen wird … sie wollen genau dieselben Ziele in Georgien erreichen“, sagte Szijjártó. „Wir werden darauf bestehen, unsere friedensorientierte Haltung beizubehalten, wir werden unsere Kinder und uns selbst schützen und das souveräne Recht der Ungarn, über die Zukunft Ungarns zu entscheiden“, sagte er. „In unserem Kampf um Souveränität stehen wir unseren georgischen Freunden zur Seite und kämpfen gemeinsam für Souveränität … Brüssel versucht, den Krieg zu verlängern, und übt Druck auf Ungarn und auch auf Georgien aus. Aber wir werden für uns selbst kämpfen“, sagte der Minister.