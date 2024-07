Várhelyi: EU-Erweiterung ist Investition in Frieden, Stabilität und Wohlstand

Die Erweiterungspolitik der Europäischen Union ist „eine klare und notwendige geostrategische Investition in unseren langfristigen Frieden, unsere Stabilität, unseren Wohlstand und unsere Sicherheit“, sagte Olivér Várhelyi, EU-Kommissar für Nachbarschaftspolitik und Erweiterung, am Montag auf einer Konferenz von Vertretern der Ausschüsse für EU-Angelegenheiten der europäischen Parlamente in Budapest – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die EU könne ohne neue Beitrittskandidaten und deren nationale Parlamente nicht erfolgreich sein, sagte der Kommissar und fügte hinzu, dass die EU derzeit zehn Beitrittskandidaten habe, die „daran glauben, dass die EU ihnen langfristig Frieden, Sicherheit, Stabilität, Wohlstand und Wohlergehen bietet“. In Bezug auf die Beitrittskandidaten sagte Várhelyi, dass die Ukraine trotz der „aktuellen Herausforderungen“ Fortschritte bei den erforderlichen Reformen gemacht habe. Er wies darauf hin, dass von der Ukraine erwartet werde, dass sie sich für den Prozess engagiere und ihre Reformen fortsetze. Er fügte hinzu, dass die EU sich verpflichtet habe, der Ukraine bis 2024 mit insgesamt 16 Milliarden Euro zu helfen, wenn das Land die Anforderungen des Blocks erfülle.

In Bezug auf Moldawien merkte Várhelyi an, dass die EU im vergangenen Monat Beitrittsgespräche mit dem Land aufgenommen habe und Moldawien mit einer Investition von 1,6 Millionen Euro bei der Erneuerung wichtiger Straßeninfrastrukturen sowie beim grünen und digitalen Wandel unterstütze. Georgien erhielt im vergangenen Dezember den Kandidatenstatus und verpflichtete sich, die Rechtsstaatlichkeit und die Grundrechte zu fördern. Das Land verabschiedete dann jedoch „umstrittene“ Gesetze, insbesondere ein Gesetz über die „Transparenz ausländischer Einflussnahme“, sagte Várhelyi und fügte hinzu, dass das umstrittene Gesetz „einen Schritt zurück vom Kandidatenstatus“ bedeute.

Die EU-Erweiterung auf dem westlichen Balkan sei eine der obersten Prioritäten der ungarischen EU-Ratspräsidentschaft, sagte der Kommissar und fügte hinzu, dass die EU „ohne diese Region nicht vollständig sein kann“. Er drängte darauf, dass die EU in ihren Gesprächen mit Serbien die Kapitel Wettbewerbsfähigkeit und integratives Wachstum öffnen sollte, und nahm die Verpflichtung der serbischen Regierung zur Kenntnis, EU-Reformen einzuführen. Außerdem sei es von „entscheidender Bedeutung“, dass Serbien der EU seine strategische Ausrichtung im „aktuellen geopolitischen Kontext“ darlege.

In Bezug auf Albanien sagte er, das Land mache Fortschritte bei der Justizreform, fügte jedoch hinzu, dass in Bereichen wie Privateigentum und Rechtsstaatlichkeit weitere Anstrengungen erforderlich seien. Nordmazedonien sollte die Umsetzung seiner beitrittsbezogenen Reformen beschleunigen, so Várhelyi, der darauf hinwies, dass die nächsten Schritte in diesem Prozess Verfassungsänderungen erfordern. Bosnien und Herzegowina habe alle acht von der Europäischen Kommission im Oktober festgelegten Anforderungen erfüllt, sagte der Kommissar und fügte hinzu, dass der Rahmen für die Gespräche derzeit vorbereitet werde. Die Integration aller Neuankömmlinge könnte durch einen neuen „Wachstumsplan“ gefördert werden, sagte er und fügte hinzu, dass der Mechanismus den Kandidaten Erleichterungen wie den Zugang zum gemeinsamen regionalen Markt bieten könnte, noch bevor ihnen die volle Mitgliedschaft in der EU gewährt wird.