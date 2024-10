Orbán sagt, er sei den Georgiern dankbar, dass sie das Land nicht zu einer „zweiten Ukraine“ werden lassen

Ministerpräsident Viktor Orbán hat sich bei den Georgiern dafür bedankt, dass sie ihr Land nicht zu einer „zweiten Ukraine“ werden ließen. Auf einer Pressekonferenz in Tiflis sagte Orbán am Dienstag, niemand habe es gewagt, die Legitimität der allgemeinen Wahlen in Georgien als frei und demokratisch in Frage zu stellen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Orbán sagte, er habe beschlossen, während des Wahlkampfes nicht nach Georgien zu reisen, um bei den Einheimischen nicht den Eindruck zu erwecken, dass er sich in die Abstimmung einmische. Er sagte, Ungarn und Georgier hätten eine positive Einstellung zueinander. „Ihr seid ein Volk von Freiheitskämpfern, und wir sind es auch“, sagte er. „Wir sind von großen Mächten umgeben und ihr auch. Wir haben immer für unsere Souveränität und Freiheit kämpfen müssen“, fügte er hinzu. Der Ministerpräsident beglückwünschte seinen georgischen Amtskollegen zu seinem Wahlsieg und fügte hinzu, dass niemand von den internationalen Organisationen, die die Wahl überwacht haben, es „gewagt“ habe, die Legitimität der freien und demokratischen Wahlen in Frage zu stellen. „Niemand wagt es, so weit zu gehen.“ Orbán sagte, auch Ungarn habe Beobachter entsandt. „Wir haben mit eigenen Augen gesehen, was vor sich ging“, sagte er und fügte hinzu, dass deren Berichte „eindeutig positiv“ seien.

Ungarn, das Nachbarland der Ukraine, „weiß, was Krieg bedeutet“ und sei sich „des Wertes des Friedens bewusst“, sagte er. Als ein Land, das den Frieden unterstützt, schätze Ungarn die Friedensbemühungen Georgiens. „Niemand will sein eigenes Land ruinieren und in einen sinnlosen Krieg treiben“, sagte er und fügte hinzu, dass die Georgier „für den Frieden gestimmt“ hätten. Sowohl die Regierungspartei als auch die Opposition seien „der EU-Integration verpflichtet“, und Georgien sei „vielleicht das einzige Land der Welt, in dessen Verfassung steht, dass jede Regierung die Mitgliedschaft in der Europäischen Union anstreben muss“.

Orbán sagte, die georgische Regierung in diesem Punkt anzuzweifeln, sei „mehr als ein Witz“. Glücklicherweise hätten die Einheimischen nicht zugelassen, dass ihr Land zu einer zweiten Ukraine werde, sagte er. Orban sagte, Ungarn unterstütze Georgiens Bemühungen um einen EU-Beitritt voll und ganz und fügte hinzu, dass das Land bis zum Ende des Jahrzehnts „der am besten vorbereitete“ Kandidat sein werde. Die beiden Regierungen hätten vereinbart, die Zusammenarbeit in strategischen Bereichen fortzusetzen, sagte er und verwies auf ein kürzlich geschlossenes Investitionsschutzabkommen. Ungarn sei sehr daran interessiert, sich an der Entwicklung der Infrastruktur in Georgien zu beteiligen, sagte er und erwähnte auch einen Plan zur Lieferung von im Kaukasus erzeugtem Ökostrom an die EU. Aserbaidschan, Georgien, Rumänien und Ungarn haben zu diesem Zweck bereits ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet, das er als „entscheidenden Schritt“ bezeichnete.