Graboplast weiht SPC-Bodenbelagswerk in Tatabánya ein

Der Spezialbodenhersteller Graboplast hat an seinem Standort in Tatabánya in Westungarn ein 2.400 Quadratmeter großes SPC-Werk (Stone Polymer Composite) mit einem Investitionsvolumen von 1,1 Milliarden Forint (3,0 Mio. EUR) eingeweiht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Investition wurde durch einen staatlichen Zuschuss in Höhe von 317 Millionen Forint unterstützt und trug zur Erhaltung von mehr als 500 Arbeitsplätzen bei. Péter Szijjártó, der Minister für auswärtige Angelegenheiten und Handel, sagte, die Regierung konzentriere sich auf die Unterstützung international wettbewerbsfähiger Unternehmen als Eckpfeiler zur Steigerung der Exporte des Landes, einem Schlüsselelement der ungarischen Wirtschaft.