Regierung will Beschäftigung in der Altersgruppe der 20- bis 64-Jährigen erhöhen

Die Regierung arbeite daran, die Beschäftigung in der Altersgruppe der 20- bis 64-Jährigen bis 2030 von derzeit 80 % auf 85 % zu erhöhen, sagte Sándor Czomba, Staatssekretär im Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung, auf einer von der Wirtschaftszeitung Világgazdasag veranstalteten Jobmesse – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Czomba hob die Bemühungen der Regierung hervor, durch die zwischen 2010 und 2020 eine Million Arbeitsplätze geschaffen wurden, die Zahl der Erwerbstätigen von 3,7 Millionen auf 4,7 Millionen stieg und die Zahl der Menschen in öffentlichen Arbeitsprogrammen von 300.000 auf 70.000 sank. Im vergangenen Jahr sei die Arbeitslosenquote in Ungarn auf 3,6 % gesenkt worden, womit das Land an der Spitze der Europäischen Union stehe, so Czomba.