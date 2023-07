Orbán will Antworten zum Stand des EU-Haushalts

Der Gipfel des Europäischen Rates in dieser Woche solle herausfinden, wer dafür verantwortlich sei, dass die Europäische Union „an den Rand des Bankrotts getrieben“ worden sei, und klären, wo „das Geld aus dem EU-Haushalt verschwunden ist“, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In einem Interview mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Brüssel sagte Orbán, dass die Europäische Kommission nach der Hälfte des Finanzzyklus 2021-2027 „verkündet hat, dass das Geld weg ist und Hunderte von Milliarden mehr an Beiträgen von den Mitgliedsstaaten verlangt“. Orbán wies darauf hin, dass die Kommission plane, der Ukraine weitere 50 Milliarden Euro zukommen zu lassen, „obwohl wir immer noch nicht wissen, wohin die ersten 70 Milliarden Euro geflossen sind und warum sie nicht ausgereicht haben.“ Darüber hinaus fordert die EU weitere 18-19 Milliarden Euro, um die steigenden Zinsen für den Wiederaufbaufonds zu finanzieren, sagte er. „Dies sind die Darlehen, von denen Polen und Ungarn noch keinen einzigen Cent erhalten haben. Die EU arbeite auch daran, „eine größere Summe bereitzustellen, um die Ankunft von Migranten in Europa zu erleichtern“, sagte Orbán. Sie fordere auch „ein paar Milliarden Euro, um ihre eigenen Gehälter zu erhöhen, während sie Ungarn auffordert, sein Preisschutzsystem für Versorgungsunternehmen abzuschaffen“, fügte er hinzu. „Also sollen die Ungarn zu Hause mehr zahlen und wir sollen mehr Geld hierher schicken, damit sie ein höheres Gehalt bekommen. Das Ganze ist so absurd, dass fast alle Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsstaaten darüber empört sein sollten“, sagte er.